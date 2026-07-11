Toy Story 5 ha superato gli 800 milioni di dollari di incassi a livello mondiale, secondo i dati ufficiali. Il film Pixar ha raggiunto questa cifra dopo aver raccolto oltre 800 milioni di dollari di vendite di biglietti a livello globale.

“ Toy Story 5 ” ha segnato un’altra notevole pietra miliare al botteghino con oltre 800 milioni di dollari di vendite di biglietti globali. Dopo tre fine settimana di uscita, il sequel animato ha generato 381 milioni di dollari a livello nazionale e 427,3 milioni di dollari a livello internazionale, portando il suo conteggio mondiale a un enorme 808,6 milioni di dollari. Di questo passo, “Toy Story 5” è pronto a superare 1 miliardo di dollari e dovrebbe alla fine superare “ Toy Story 4 ” del 2019 (1,07 miliardi di dollari) come puntata di maggior incasso nell’amato franchise animato di Disney e Pixar. Toy Story 5 e il grande successo. Attualmente è la terza più grande uscita di Hollywood dell’anno dopo “The Super Mario Galaxy Movie” (1,009 miliardi di dollari) e il film biografico di Michael Jackson “Michael” (991 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Toy Story 5’ da record: il film Pixar supera gli 800 milioni di dollari a livello globale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOY STORY estuvo a punto de NO EXISTIR | Pixar | Documental

Notizie e thread social correlati

Toy Story 5 vola al box office: debutto record da 312 milioni per il film PixarToy Story 5 ha registrato un debutto di 312 milioni di dollari, diventando il miglior esordio della saga Pixar.

Il Re del Box Office: Toy Story 5 debutta con un incasso globale da 312 milioni di dollariToy Story 5 ha incassato 312 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo primo fine settimana di uscita.

Temi più discussi: 'Toy Story 5' supera il traguardo degli 800 milioni di dollari al botteghino mondiale.; Toy Story 5 vola al box office: superati gli 800 milioni di dollari nel mondo; Toy Story 5 al Policlinico Gemelli: la proiezione speciale Medicinema Italia porta il cinema che cura in ospedale; Toy Story 5, un grande film per tutti.

Top10 9/7/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 MINIONS & MONSTERS €183048 2 LA CASA: IL ROGO DEL MALE €77245 3 TOY STORY 5 €71999 4 DISCLOSURE DAY €19023 5 OBSESSION €17864 6 SUPERGIRL €13942 7 BACKROOMS €11919 8 ELECTION x.com

L'ondata di calore e la Fête du Cinéma rilanciano Toy Story 5, i Minions e La Bataille de Gaulle reddit

Toy Story 5, la saga sta per superarsi al boxofficeGli incassi di Toy Story 5 si mantengono stabili: è stata appena superata una soglia che mette a rischio il miliardo di dollari raccolto da Toy Story 4 nel 2019. Le avventure di Jessie, Buzz e Woody s ... msn.com

Toy Story 5 vola al box office: superati gli 800 milioni di dollari nel mondoToy Story 5, uscito nelle sale a metà giugno, prosegue la sua corsa commerciale registrando risultati significativi. Il film ha ottenuto un weekend di apertura da 160 milioni di dollari, stabilendo ... tg24.sky.it