Una donna residente in Germania è tornata in Sicilia dopo la morte della madre e ha consegnato le chiavi dell’alloggio popolare al Comune di Palermo. La donna ha deciso di restituire l’alloggio senza alcuna richiesta o pressione, portando con sé le chiavi e lasciando l’immobile. La restituzione è avvenuta in modo volontario, senza procedimenti giudiziari o altre formalità. La famiglia non ha presentato ricorsi o contestazioni relative all’uso dell’alloggio.

«Tra le storie di oggi c'è quella di Claudia, che vive in Germania e che, dopo la scomparsa della madre, è tornata a Palermo per riconsegnare spontaneamente le chiavi dell’ alloggio popolare al Comune. Un gesto di grande responsabilità che ci ha consentito di riassegnare immediatamente quell'abitazione a una famiglia inserita nella graduatoria dell’emergenza abitativa. È il segno di una città che sta cambiando, dove cresce la consapevolezza che il patrimonio pubblico appartiene alla collettività e deve essere restituito a chi ne ha realmente diritto»: lo racconta l'assessore all’Abitare Sociale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, dopo che oggi è stata perfezionata l’assegnazione di due alloggi popolari, nell’ambito del lavoro di riacquisizione del patrimonio Erp del Comune di Palermo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Torna in Sicilia dalla Germania dopo la morte della madre e riconsegna la casa popolare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I CORLEONESI: LASCESA DEI PADRONI | LOMICIDIO NAVARRA (1958–2017) | Riina, Liggio, Provenzano

Notizie e thread social correlati

Resta in casa dopo la morte della madre ma non può: papà sfrattato ora cerca casa. Ecco perchéUn uomo di Ancona si trova senza un alloggio stabile dopo essere stato sfrattato, nonostante abbia vissuto nella stessa casa per molti anni.

Temi più discussi: Estate 2026 a Erice: l’identità della Sicilia nella cultura, nella musica e nella letteratura; Tra le baracche degli ultimi nei campi della Sicilia; Sicilia in Bolle, dall’11 al 13 luglio torna il festival delle bollicine siciliane tra Agrigento e Realmonte; Rally del Tirreno Messina, torna il fascino della notte.

Torna in Sicilia dalla Germania dopo la morte della madre e riconsegna la casa popolareTra le storie di oggi c'è quella di Claudia, che vive in Germania e che, dopo la scomparsa della madre, è tornata a Palermo per riconsegnare spontaneamente ... gazzettadelsud.it

#Calcio, Serie D, si delinea il girone delle siciliane. Nissa, Siracusa e Gela annunciano l'iscrizione. Il Trapani punta a tornare in Serie C @TgrRai #IoSeguoTgr x.com

Tallarita lascia Reggio e torna in Sicilia: Il mio sogno a un anno dalla pensione. Insegnerò nella scuola dove studiaiL’ultramaratoneta e ingegnere chiude il cerchio a Gela: Qui lascio il cuore e tanti chilometri macinati. Una volta mi sono ritrovato sui ponti di Calatrava, ma non c’era la pedonale... E le auto mi s ... msn.com