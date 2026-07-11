La competizione internazionale di tiro a volo entra nel vivo sulle pedane bresciane. Dopo i primi lanci, i tiratori italiani tentano la rimonta per accedere alle sfide decisive per le medaglie. La tappa della Coppa del Mondo ISSF ha visto i partecipanti misurarsi ieri sulle prime 3 serie di qualificazione del Trap individuale a Lonato del Garda. La giornata di ieri si è chiusa con 2 atleti in testa alle rispettive graduatorie grazie ad un percorso netto. Nella gara femminile, l’indiana Neeru Neeru ha infranto 75 piattelli su 75, piazzandosi al primo posto. Lo stesso risultato è stato ottenuto nel torneo maschile dallo spagnolo Andres Garcia, che guida a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lonato: oggi le finali del Trap, bene gli azzurri

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