TFA Sostegno XI ciclo chi è già specializzato e vuole accedere per altro grado deve rifare le prove La risposta della Gilda

I docenti già specializzati sul sostegno in un grado di istruzione devono sostenere le prove del TFA Sostegno XI ciclo anche se vogliono ottenere una seconda specializzazione in un altro grado. La procedura di selezione rimane invariata e comprende tutte le fasi previste. La risposta della Gilda conferma che non ci sono semplificazioni per chi ha già conseguito la specializzazione precedente.

I docenti già specializzati sul sostegno in un determinato grado di istruzione che intendono conseguire una seconda specializzazione per un diverso grado devono comunque affrontare l’intera procedura di selezione prevista dal TFA Sostegno. Lo chiarisce Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti. Il possesso di una precedente specializzazione non comporta alcun esonero dalle prove di accesso. “Se superi le prove potrai immatricolarti per il primo grado e svolgere il percorso abbreviato”, spiega il dirigente della Gilda. TFA sostegno XI ciclo, prova preselettiva, scritta e orale: video lezione + simulatore 5mila quesiti + 80 esempi di prova scritta + libro “Studio rapido” + 91 mappe mentali interattive Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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TFA Sostegno XI ciclo: chi accede al percorso abbreviato deve fare le prove Ecco tutti i casi

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