Terremoti quanto ci sono costati dal Belice alla Romagna con il record dell’Irpinia

In 55 anni, i terremoti in Italia hanno causato danni per oltre 136 miliardi di euro. Il record di costi si registra con il terremoto dell’Irpinia, seguito da eventi che hanno colpito il Belice e la Romagna. Ogni italiano ha pagato, in media, più di 2.300 euro per le conseguenze di queste calamità naturali. I dati sono stati raccolti in un rapporto ufficiale.

Roma, 11 luglio 2026 – In 55 anni, ha calcolato, i terremoti ci sono costati più di 136 miliardi. Una tassa: oltre 2.300 euro sulle spalle di ogni italiano. “Però naturalmente questo vale per i terremoti che ho analizzato, i dieci eventi sismici dal 1968 al 2023. E gran parte di questi costi sono già stati sostenuti”. La ricerca è di Marisa Massaro, architetto di Benevento e direttore tecnico della divisione architettura di Irondom, azienda specializzata nelle costruzioni LSF (light steel frame), sistema a secco basato su una struttura portante in profili di acciaio zincato. Massaro è tra gli agibilitatori formati dalla protezione Civile, ha lavorato sul campo ad esempio nel terremoto dell’Aquila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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