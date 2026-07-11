Terremoti quanto ci sono costati dal Belice alla Romagna con il record dell’Irpinia

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In 55 anni, i terremoti in Italia hanno causato danni per oltre 136 miliardi di euro. Il record di costi si registra con il terremoto dell’Irpinia, seguito da eventi che hanno colpito il Belice e la Romagna. Ogni italiano ha pagato, in media, più di 2.300 euro per le conseguenze di queste calamità naturali. I dati sono stati raccolti in un rapporto ufficiale.

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Roma, 11 luglio 2026 – In 55 anni, ha calcolato, i terremoti ci sono costati più di 136 miliardi. Una tassa: oltre 2.300 euro  sulle spalle di ogni italiano. “Però naturalmente questo vale per i terremoti che ho analizzato, i dieci eventi sismici dal 1968 al 2023. E gran parte di questi costi sono già stati sostenuti”. La ricerca è di  Marisa Massaro, architetto di Benevento e direttore tecnico della divisione architettura di Irondom, azienda specializzata nelle costruzioni LSF (light steel frame), sistema a secco basato su una struttura portante in profili di acciaio zincato. Massaro è tra gli agibilitatori formati dalla protezione Civile, ha lavorato sul campo ad esempio nel terremoto dell’Aquila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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