Temptation Island Sara e il tentatore Andrea stanno insieme? Lui racconta la verità

Andrea Turino ha confermato di essere in una relazione con Sara Palumbieri. La coppia è uscita allo scoperto dopo la fine della partecipazione a Temptation Island, in cui Sara aveva deciso di chiudere con Gabriele Govoni. Turino ha dichiarato di essere felice con lei e di voler continuare la relazione. Nessun altro dettaglio sulla loro situazione sentimentale è stato comunicato.

I fan di Temptation Island sono curiosi di capire come stanno le cose tra Sara Palumbieri e Andrea Turino dopo che lei ha deciso di chiudere con Gabriele Govoni. Il tentatore ha deciso di raccontare cosa è successo dopo il loro falò di confronto, spiegando cosa prova davvero per la ragazza e chiarendo se tra loro esista una relazione. Le parole di Andrea, riportate da Gabriele Parpiglia, stanno facendo discutere e alimentano nuove ipotesi sul futuro di Sara. Temptation Island: le parole di Andrea Turino su Sara Palumbieri. Andrea Turino ha parlato apertamente del rapporto con Sara Palumbieri, senza nascondersi. “Sono contento di essere riuscito a liberare Sara e a far scoppiare questa coppia piena di malessere. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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TEMPTATION ISLAND SPOILER BOMBA: Il tentatore Andrea svela il finale tra Sara e Gabriele!

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