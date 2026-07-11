Temptation Island esplodono i vecchi TikTok di Giada Alessandrini | il web scopre un altro volto della tentatrice
I vecchi TikTok di Giada Alessandrini sono riemersi online, portando alla luce un volto inaspettato della tentatrice. I contenuti risalgono a diversi anni fa e sono stati condivisi prima della partecipazione al reality. Le clip mostrano aspetti della sua vita e personalità che non erano noti al pubblico, alimentando discussioni tra gli utenti. La scoperta ha suscitato interesse e curiosità tra i follower, aggiungendo un nuovo capitolo alle vicende legate al programma.
L’edizione 2026 di Temptation Island sta regalando colpi di scena praticamente a ogni puntata. Tra falò sempre più tesi, coppie finite al centro delle polemiche e contenuti social che continuano a riemergere, il reality di Canale 5 è diventato uno degli argomenti più discussi dell’estate. E dopo il caso dei video di Sara e Gabriele, ora un’altra protagonista è finita sotto i riflettori: si tratta di Giada Alessandrini. Ebbene sì, la tentatrice che nelle prossime ore entrerà nella storia del programma, visto che sarà la prima tentatrice a prendere parte a un falò di confronto in coppia, una novità assoluta anticipata nel finale dell’ultima puntata e destinata ad andare in onda lunedì 13 luglio. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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L’orologio era solo un pretesto La terza puntata di Temptation Island, andata in onda su Canale Cinque, ha portato al centro della scena il falò di confronto tra Sara e Gabriele. Un momento molto commentato anche sui social, dove in poche ore sono comp facebook
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