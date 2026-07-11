Sydney-Londra no-stop Nel 2027 in 22 ore dall’Australia all’Europa
Nel 2027 sarà disponibile il volo diretto più lungo al mondo, collegando Sydney a Londra senza scali. Il primo volo tra le due città partirà nell’ottobre di quell’anno, con una durata prevista di circa 22 ore. La compagnia aerea ha annunciato questa rotta senza soste, che rappresenta un record per i viaggi aerei a lunga distanza. La tratta sarà operativa a partire dall’autunno 2027.
Un viaggio infinito capace di unire l’Australia al Regno Unito in un’unica tratta senza soste. Qantas ha svelato la data del debutto del volo diretto più lungo del pianeta: a ottobre 2027 decollerà il primo Sydney-Londra non-stop. La storica “Kangaroo Route” verrà percorsa tutta d’un fiato in 22 ore consecutive, limando quattro ore sui tempi attuali ed eliminando gli scali in Asia o Medio Oriente. Il nome del piano, Project Sunrise, evoca i voli segreti della Seconda Guerra Mondiale, così lunghi da vedere l’alba due volte nello stesso viaggio. Coprire oltre 17.000 chilometri richiede tecnologie fuori dal comune. Qantas si affiderà agli Airbus A350-1000ULR, jet modificati con un serbatoio supplementare da 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Sydney To London. 20 Hours Non-Stop. World First Aviation History
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