Sydney-Londra no-stop Nel 2027 in 22 ore dall’Australia all’Europa

Notizia in breve

Nel 2027 sarà disponibile il volo diretto più lungo al mondo, collegando Sydney a Londra senza scali. Il primo volo tra le due città partirà nell’ottobre di quell’anno, con una durata prevista di circa 22 ore. La compagnia aerea ha annunciato questa rotta senza soste, che rappresenta un record per i viaggi aerei a lunga distanza. La tratta sarà operativa a partire dall’autunno 2027.