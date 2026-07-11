Supplenze da GaE e GPS 2026 27 conviene indicare prima 31 agosto o 30 giugno?

Nella compilazione della domanda per le 150 preferenze non esiste un ordine obbligatorio tra gli incarichi al 31 agosto e quelli al 30 giugno. La scelta dipende esclusivamente dalle priorità del candidato. A chiarirlo è Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica, durante Question Time su Orizzonte Scuola TV. “È una scelta personale. L’algoritmo analizza le preferenze nell’ordine indicato dal candidato”, spiega Cannas. Chi desidera privilegiare gli incarichi annuali può quindi collocare per primi quelli al 31 agosto, mentre chi non fa distinzione può organizzare le preferenze secondo altri criteri. Il funzionamento dell’algoritmo garantisce che ogni preferenza venga valutata in successione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutorial GPS 2026, ultimi consigli per inoltrare senza errori l'istanza

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