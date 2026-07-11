Lunedì si prevede un’ondata di caldo intenso che interesserà diverse zone del paese. Le temperature saliranno significativamente, con alcune aree che potrebbero registrare valori record. L’anticiclone manterrà condizioni di stabilità atmosferica, mentre l’allerta meteo resta in vigore per le aree più colpite. La situazione potrebbe durare diverse settimane, a causa di un blocco atmosferico che ostacola la circolazione dei venti e favorisce l’accumulo di calore.

L’estate continentale si appresta a subire una nuova, drammatica impennata termica a causa di un blocco atmosferico che rischia di paralizzare la circolazione dei venti per diverse settimane. Da lunedì 13 luglio, un’area di bassa pressione a ovest della Penisola Iberica richiamerà aria calda di origine desertica, che rinforzerà l’anticiclone già presente da settimane sul nostro Paese. Nello stesso momento, un’altra area di bassa pressione si consoliderà tra l’Europa orientale e il Mar Nero, dando vita a quella che i meteorologi chiamano ‘configurazione a omega’. La complessa evoluzione meteorologica è stata descritta nei dettagli tecnici dagli scienziati del Cnr in una nota ufficiale, che evidenzia la portata di una fiammata subtropicale destinata a estendersi a latitudini insolite. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Succede lunedì, le temperature…”. Italia, botta devastante: zone colpite. È allerta meteo

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