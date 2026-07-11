Al Senato è stato presentato un nuovo hub dedicato alla cybersicurezza, alla space economy e alle tecnologie emergenti. L’obiettivo è creare un punto di riferimento strategico per favorire la collaborazione tra istituzioni, università, centri di ricerca e industrie nei settori spaziali e digitali. Il polo italiano si propone di rafforzare le sinergie tra i diversi attori e sostenere lo sviluppo di queste aree tecnologiche.

Un hub strategico per rafforzare la cooperazione tra istituzioni, industria, università e centri di ricerca nei settori della cybersicurezza, della space economy e delle tecnologie emergenti. È il polo italiano per il Cyber e la Space economy, presentato ufficialmente al Senato della Repubblica nell’ambito del convegno ‘Spazio come dominio strategico: industria, difesa e sicurezza’. Parte dell’Accordo Quadro con il Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr, l’iniziativa è promossa dalla Fondazione Aises Ets – Spes Academy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Spazio, presentato al Senato il polo italiano per il Cyber e la Space economy

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