Un polo italiano per il Cyber e la Space economy è stato avviato per unire iniziative nazionali in questi settori. L’obiettivo è creare una piattaforma che coinvolga istituzioni, università, imprese e professionisti, integrando le attività di cybersecurity e space economy. La collaborazione mira a coordinare le risorse e le competenze italiane, favorendo lo sviluppo di progetti congiunti e la crescita delle rispettive industrie.

“L'obiettivo del polo italiano per il Cyber e la Space economy è quello di armonizzare tutte le iniziative italiane in quest'ambito e di mettere insieme due dei più importanti settori economici, la cybersecurity e la space economy in una piattaforma che raccolga istituzioni, università, imprese e anche professionisti”. Sono le parole di Luigi Martino, direttore del neonato polo italiano per il Cyber e la Space economy, alla sua presentazione ufficiale in Senato nell’ambito del convegno “Spazio come dominio strategico. Industria, difesa e sicurezza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Spazio: Martino, con polo italiano Cyber e Space economy si armonizzano iniziative italiane

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