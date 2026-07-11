Simbolotto estrazione di oggi 11 luglio 2026 | Lotto

Da tpi.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 20 di oggi, 11 luglio 2026, si tiene l’estrazione del Simbolotto, gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione si svolge quattro volte alla settimana, il martedì, giovedì, venerdì e sabato. Non sono stati comunicati i numeri estratti.

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Estrazione Simbolotto di oggi, 11 luglio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 11 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di giugno la ruota associata al gioco è quella di Napoli. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 11 luglio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del  Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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