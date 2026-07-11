Simbolotto estrazione di oggi 11 luglio 2026 | Lotto

Alle ore 20 di oggi, 11 luglio 2026, si tiene l’estrazione del Simbolotto, gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione si svolge quattro volte alla settimana, il martedì, giovedì, venerdì e sabato. Non sono stati comunicati i numeri estratti.

Estrazione Simbolotto di oggi, 11 luglio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 11 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di giugno la ruota associata al gioco è quella di Napoli. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 11 luglio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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ESTRAZIONE del lotto di giovedì 2 Luglio 2026

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