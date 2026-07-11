La Rai ha sospeso in via cautelativa la stagione estiva di Report, prevista per domani, per tutelare la propria reputazione e i telespettatori. La decisione è stata presa dopo alcune esitazioni e non indica censura. L’emittente ha dichiarato che l’unico vero attentato è stato sventato dall’azienda stessa. La sospensione riguarda esclusivamente la stagione estiva, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Nessuno ci provi a chiamare in causa la censura. La Rai ha deciso, dopo qualche titubanza, di sospendere in via cautelativa la stagione estiva di Report che avrebbe dovuto iniziare domani e mi pare un atto dovuto per salvaguardare la reputazione dell’azienda e proteggere i telespettatori. Lo avevamo per primi chiesto (“Coraggio Rai, ferma Ranucci”, era il nostro titolo principale di due giorni fa) e ci fa piacere essere stati ascoltati. Non c’è alcun bisogno infatti di attendere le risultanze dell’inchiesta giudiziaria, cioè se Sigfrido Ranucci fosse stato al corrente del finto attentato organizzato dal suo amico faccendiere pluri-pregiudicato Valter Lavitola per alzargli le quotazioni e renderlo intoccabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Rannucci? Nessuna censura. E l'unico vero attentato lo ha sventato la Rai

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