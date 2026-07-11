Si può fare il direttore gratuitamente? Servono competenze e responsabilità

Il presidente di una fondazione culturale ha deciso di lasciare l'incarico di direttore a interim, sottolineando che assumere tale ruolo senza retribuzione richiede competenze e comporta responsabilità. La decisione è stata motivata dalla volontà di chiarire i limiti di un incarico gratuito, evidenziando che svolgere funzioni di direzione senza compenso comporta obblighi e rischi specifici. La scelta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura-Marche Film Commission, spiega perché ha lasciato l’incarico da direttore a interim: "In questi anni di presidenza sto lavorando con il massimo impegno senza compenso, ma da direttore, con il cambio delle condizioni, non è possibile assumere responsabilità gestionali senza retribuzione" spiega Agostini che poi allarga l’orizzonte delle ipotesi dietro la sua recente scelta: "Le motivazioni sono agli atti, ma è utile chiarirle – aggiunge il presidente di Marche Cultura –. Sia il CdA, sia la Regione Marche e il Comune di Ancona mi avevano chiesto di assumere anche il ruolo di direttore, pur essendo noto che lo Statuto prevede che il Presidente e i membri del CdA non siano retribuiti, mentre il direttore sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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La directora ejecutiva sale con un chico pobre; sin saber que es multimillonario;

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