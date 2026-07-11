Il trasferimento di Dodò dalla Fiorentina al Nottingham Forest si è complicato, poiché i club inglesi hanno mostrato interesse per l’esterno brasiliano. La presenza del Nottingham Forest rende più difficile la trattativa, senza ulteriori dettagli sui termini o sui tempi. La situazione potrebbe evolversi in base alle decisioni delle parti coinvolte e alle eventuali offerte in campo. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali o accordi definitivi tra le società.

Si complica il possibile arrivo di Dodò della Fiorentina. Sull’esterno brasiliano piombano gli inglesi del Nottingham Forest che rendono notevolmente difficile una possibile trattativa. “Il Nottingham Forest ha messo gli occhi su Dodô. Il club inglese vuole rinforzare la corsia di destra e ha avuto un primo contatto con la Fiorentina. Come vi abbiamo raccontato, il Forest non è l’unica squadra interessata al brasiliano. Su Dodô, infatti, c’è anche il Napoli, interessato a rinforzare le corsie della difesa”. Benevento, Vigorito risponde a De Laurentiis: “Serie A a 16? Sarebbe solo per élite. Si diminuiscano i propri egoismi!” Osimhen più vicino alla permanenza che alla cessione: ADL fissato prezzo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Si complica l’affare Dodò, spunta il Nottingham Forest

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