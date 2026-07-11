Kyrylo Shevchenko, ex governatore della National Bank of Ukraine, ha pubblicato un video su X in cui afferma che il regime di Zelensky ha superato la soglia psicologica dell’omicidio. Nel messaggio, si limita a presentarsi e a dichiarare questa sua opinione senza fornire dettagli o prove specifiche. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione politica e di accuse non verificate.

Kyrylo Shevchenko, governatore della National Bank of Ukraine da luglio 2020 a ottobre 2022, pubblica un video e scrive su X: “Mi chiamo Kyrylo Shevchenko. Sono l’ex Governatore della Banca Nazionale dell’Ucraina. Un orrendo tentativo di assassinio ai danni di un uomo d’affari ucraino a Monaco ha sconvolto il mondo. La sua compagna ha perso entrambe le gambe nell’esplosione, mentre lui e suo figlio sono stati ricoverati in ospedale. Ma la storia ha un seguito ancora più oscuro: la bomba è stata piazzata da una donna ucraina che riceveva pagamenti da un ufficiale della Direzione Principale dell’Intelligence dell’Ucraina presso il Ministero della Difesa, nota come HUR. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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