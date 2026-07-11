Settant’anni dalla posa della prima pietra del Pirellone | Io dal Sud a Milano negli anni ‘60 In quel gigante vedevo il futuro

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 12 luglio 1956 fu posta la prima pietra del Pirellone, edificio simbolo del boom economico italiano e icona della Milano moderna. Quarant’anni dopo, un testimone ha ricordato di essere arrivato dal Sud a Milano negli anni '60 e di aver visto nel grattacielo un simbolo di progresso e futuro. La struttura, completata negli anni successivi, rappresenta un punto di riferimento nel panorama urbano della città.

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Milano –  Era il 12 luglio del 1956 quando venne posata la prima pietra del Pirellone, icona della Milano contemporanea e simbolo del boom economico italiano. Sono passati 70 anni. Ma il grattacielo Pirelli, con i suoi 127 metri di altezza distribuiti su 31 piani resta uno degli edifici in calcestruzzo armato più imponenti al mondo. Un capolavoro disegnato dall’architetto Gio Ponti e dagli ingegneri Pier Luigi Nervi e Giuseppe Valtolina. Il primo a superare in altezza la Madonnina del Duomo: per questo, sul tetto c’è una copia della statua, così che siano sempre i suoi occhi a vegliare sulla città. Negli anni ’60, questo gigante lasciava a bocca aperta i migranti che raggiungevano Milano dal sud con le valigie di cartone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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