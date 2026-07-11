Serie A2 La T Gema si affida alle colonne Confermato capitan D’Alessandro

Il capitano della squadra di pallavolo ha confermato il suo impegno per la prossima stagione in Serie A2. La società ha comunicato che D’Alessandro continuerà a vestire la maglia, rinnovando il suo contratto. Questa sarà la prima annata in questa categoria per il club, e il giocatore rimane una delle colonne portanti della squadra. La decisione è stata ufficializzata dal club, senza ulteriori dettagli sui termini del rinnovo.

Il capitano non lascia, anzi raddoppia. Lorenzo D’Alessandro continuerà anche nella prossima stagione, la prima in Serie A2 per il sodalizio di Alessandro Lulli, la sua avventura sulla sponda targata La T Tecnica Gema della città delle Terme, di cui è fiero portabandiera. Il rinnovo per un altro anno del giocatore ex Vigevano è stato ufficializzato soltanto ieri dalla società termale ma non ci sono mai stati dubbi sulla disponibilità di D’Alessandro a proseguire in rossoblù, soluzione caldeggiata anche da Marco Andreazza, che del nativo di Bolzano si fida ciecamente e a cui ha affidato le chiavi dello spogliatoio. "Arrivato nell’estate 2024... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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