Segni zodiacali tutti i cliché e i luoghi comuni | cosa è vero e cosa no

L’amico Ariete è descritto come impaziente e incline a litigare per motivi spesso poco chiari.

Qualità e difetti dei segni zodiacali Ariete L’amico Ariete è sempre quello impaziente, quello pronto a scontrarsi e a litigare in nome di principi spesso incomprensibili. Ariete che non tace, che esprime sempre il suo pensiero, anche a costo di ferire qualcuno. Nella realtà tende ad essere un segno estremamente sincero e leale, forse brusco nei modi ma schietto nelle intenzioni. Meglio imparare ad apprezzarlo, perché sarà un amico prezioso. Toro Molti lo accusano di egoismo, di essere un segno concentrato sul cibo e sull’appagamento materiale, e i difetti non finiscono qui. Testardo, geloso e possessivo, abitudinario fino alla noia. Sarà vero? Certamente celebra una lentezza statica – è un Toro seduto - ma è anche capace di grande generosità, di creare armonia e di impegnarsi per far stare bene le persone che ama. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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