Dal 13 al 19 luglio 2026, si fermano treni, bus, traghetti e servizi sanitari in diverse città italiane. Le agitazioni coinvolgono operatori dei trasporti pubblici, personale sanitario e avvocati in vari fori del Lazio. Durante questa settimana, molte linee ferroviarie e di navigazione sospendono le corse, mentre le strutture sanitarie riducono le attività. Gli scioperi sono stati indetti per protestare contro le condizioni di lavoro e le politiche di settore.

Settimana intensa sul fronte sciopero in Italia dal 13 Luglio 2026 al 19 Luglio 2026, con mobilitazioni che toccano in particolare i trasporti, la sanità e i servizi di igiene ambientale, oltre all’astensione degli avvocati in numerosi fori del Lazio. Nel comparto dei collegamenti, attenzione al trasporto pubblico locale nel Veneziano (ATVO) venerdì 17 e al trasporto marittimo in Sicilia per le linee delle isole minori (Caronte & Tourist) con stop prolungato dalle 6 di venerdì alle 6 di sabato: possibili riduzioni e ritardi. Sul versante dei treni, sciopero negli appalti ferroviari (Elior) mercoledì 15, con potenziali effetti indiretti nelle stazioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scioperi settimana dal 13 al 19 luglio 2026, si fermano treni, sanità, traghetti e bus: le città coinvolte

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