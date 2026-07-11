Durante l’evento Sky di presentazione dei nuovi palinsesti, Sara Curtis ha scherzato dicendo che i suoi record e successi nascono in cucina e, in caso di vittoria, preparerebbe lasagne alla bolognese. In un breve scambio con due membri dello staff, ha riferito di aver incontrato la vincitrice di Masterchef, che le ha detto che avrebbero scattato una foto insieme.

Breve siparietto tra Sara Curtis e due membri dello staff di What’s Next, l’evento Sky dove sono stati presentati i nuovi palinsesti. Il primo le dice: “Ho incontrato la vincitrice di Masterchef, ha detto che dopo facciamo la foto”. E Sara Curtis, come se avesse vinto l’oro nei 100 stile a Los Angeles 2028: “Sììììììì”, con una quantità indefinita di ‘ì’. Il secondo rincara la dose: “Ha anche parlato di te in un’intervista eh”. Quindi Sara, ufficialmente al settimo cielo: “Ma che onore!”. Udite udite: Sara Curtis non è un robot. Perché alla vista di Anna Zhang, vincitrice di Masterchef 2025, non ha resistito e s’è fatta largo la fan girl che è in lei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sara Curtis: "Record e successi nascono in cucina. E se vinco... lasagne alla bolognese"

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