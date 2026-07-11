Massimo Franco ha ricevuto il Premio nazionale di giornalismo a San Lorenzello. È noto come uno dei più autorevoli osservatori della politica italiana e delle dinamiche vaticane. La sua carriera include collaborazioni con testate come Avvenire, Il Giorno, Panorama, The New York Times e The Guardian.

Tra i più autorevoli osservatori della politica italiana e delle dinamiche vaticane, Massimo Franco vanta una lunga esperienza giornalistica maturata anche nelle redazioni di Avvenire, Il Giorno e Panorama, oltre a collaborazioni con testate internazionali come The New York Times e The Guardian. È inoltre autore di numerosi saggi dedicati alla storia della Repubblica italiana, alla politica e ai rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti. Ad aprire l’iniziativa sono stati i saluti del presidente dell’Ente Culturale Alfonso Guarino, del presidente onorario Luciano Lombardi e del sindaco Antimo Lavorgna. Nel corso della manifestazione è stato inoltre conferito a Massimo Franco il 1° Premio nazionale di giornalismo “Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - San Lorenzello, Massimo Franco riceve il Premio nazionale di giornalismo

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