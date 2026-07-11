Sabato shopping con novità: tra le proposte ci sono ballerine-sabot firmate Birkenstock e Repetto, una valigia di Samsonite più resistente del solito e charm con forme surreali di Pandora. Le ballerine sono leggere e colorate, mentre la valigia presenta un design robusto e pratico. I ciondoli di Pandora si distinguono per le forme insolite e dettagli curati. Sono disponibili in negozi e online, pronti a completare l’outfit o il bagaglio.

La collaborazione tra Birkenstock e Repetto, la nuova valigia di Samsonite e i ciondoli di Pandora. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend +++dropcap La nostra selezione di shopping della settimana ci parla di vacanze al mare (e di una valigia per contenere il necessario), di località marittime italiane (e dei suoi abitanti), di ibridi interessanti - ballerine con il plantare e sandali ispirati al balletto - e di accessori divertenti (c'entrano Disney, Doraemon e la collaborazione di Pandora con lo stylist di Harry Styles). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping: le ballerine-sabot, il trolley indistruttibile, i charm surreali

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