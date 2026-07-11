Il videoclip ufficiale di “La costiera amalfitana” di Rovazzi, con Arisa e Nino D’Angelo, è stato pubblicato il 10 luglio, dopo il rilascio digitale avvenuto il 3 luglio. Distribuito da Warner Records, il video accompagna l’uscita della canzone e segna l’inizio dell’estate.

MILANO – Dopo l’uscita sulle piattaforme digitali lo scorso venerdì 3 luglio, Fabio Rovazzi, spalanca ufficialmente le porte dell’estate con la pubblicazione del videoclip de “LA COSTIERA AMALFITANA” (distribuito da Warner Records Warner Music Italy) con Arisa e Nino D’Angelo, fuori dal 10 luglio. Da un’idea di Fabio Rovazzi, il videoclip è diretto dallo stesso artista insieme agli YouNuts!, coppia di registi tra i più affermati nel panorama dei videoclip musicali italiani, che rinnova la collaborazione con Rovazzi dopo il successo de La discoteca italiana con Orietta Berti. “LA COSTIERA AMALFITANA” racconta l’estate italiana da tre punti di... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rovazzi, pubblicato il videoclip ufficiale de “La costiera amalfitana” con Arisa e Nino D’Angelo

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Fabio Rovazzi - LA COSTIERA AMALFITANA feat. Arisa, Nino D'Angelo (Official Audio)

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