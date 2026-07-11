Dopo quattro anni, il re ha incontrato i nipotini Archie e Lilibeth, di 7 e 5 anni, in un incontro che ha sorpreso molti, considerando le tensioni precedenti. L'evento si è svolto con la presenza di Harry e Meghan, che non vedevano i figli dal 2022. La riunione si è tenuta nonostante le aspettative diverse e rappresenta un momento di svolta dopo un lungo periodo di distanza.

Le premesse suggerivano tutt’altro, eppure alla fine l’incontro è avvenuto. Dopo 4 anni, Re Carlo III ha riabbracciato i nipotini Archie e Lilibeth, di 7 e 5 anni. Il colloquio famigliare è avvenuto nella residenza personale di Highgrove House, raggiunti dal Principe Harry e dalla moglie Meghan Markle. Potrebbe trattarsi di un primo passo verso una nuova pace per la famiglia reale britannica, spezzata da lunghe tensioni interne. Re Carlo riabbraccia i nipotini Si dice che ormai da tempo Re Carlo III sentisse il bisogno di riabbracciare i nipotini Archie e Lilibeth, che non vedeva di persona da 4 anni. Il desiderio del Re è stato, inaspettatamente, esaudito nel pomeriggio di venerdì 10 luglio, nella residenza privata di Highgrove House, lontana dai protocolli e dai fotografi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Re Carlo ha incontrato Harry e Meghan con i figli che non vedeva dal 2022, colpo di scena dopo le tensioni

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RE CARLO HA INCONTRATO HARRY, MEGHAN E I NIPOTI

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