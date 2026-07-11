Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. Calendario dei pagamenti di luglio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Calendario Pagamento Assegno Unico Luglio 2026: Ecco le Date

Temi più discussi: Partiti i pagamenti INPS di luglio 2026, tutte le date da pensioni e quattordicesima all’Assegno Unico; Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps; Calendario Pagamenti Assegno Unico a Agosto 2026 - Pagamenti in Anticipo nel mese di Agosto; Quando pagano l' Assegno unico a luglio 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps.

Quando arriva il pagamento dell'assegno unico di luglio 2026? Le date da segnare in calendario per l'accredito INPS. Chi non ha aggiornato l'ISEE continua a ricevere l'importo minimo - Leggi e prassi / Pubblico, INPS x.com

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