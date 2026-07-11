Pronostico Vasteras-Degerfors | c’è una cosa assicurata

Da ilveggente.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vasteras e Degerfors si affrontano nella dodicesima giornata del campionato svedese. La squadra di casa ha cinque punti in più rispetto agli avversari.

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Vasteras-Degerfors è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico  Sono cinque i punti in classifica che dividono queste due squadre a favore dei padroni di casa. Un bottino che il Vasteras vuole tenere nella peggiore delle ipotesi immutato. (Profilo Instagram Degerfors) – Ilveggente.it Certo, il cammino interno è horror: nelle ultime cinque partite sono arrivati solamente due punti e anche una sconfitta con cinque gol presi contro il Goteborg. Anche i numeri rispetto alle reti segnate e subite che mettono in evidenza gli ospiti sono tutt’altro che non calcolabili. Anzi. C’è da dire che queste due squadre quando giocano riescono sempre a segnare e a prenderne almeno uno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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