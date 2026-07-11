L'Inter lavora per portare in rosa un difensore centrale e un centrocampista. Chalobah e Jones sono i nomi principali, entrambi valutati con attenzione dalla dirigenza. La trattativa per il primo sembra più veloce, mentre per il secondo i tempi sono più lunghi. Dopo aver sistemato il reparto esterni con l’arrivo di Khalaili, la priorità resta rafforzare la linea difensiva e il centrocampo.

Sistemato il capitolo esterno con l'arrivo di Khalaili, l'Inter ha due priorità: difensore centrale e centrocampista. Sono questi due i tasselli che mancano a Chivu per completare la rosa per confermarsi competitivi in Italia e non solo., I nomi sul tavolo sono tanti, per quanto i nerazzurri abbiano messo nel mirino soprattutto Trevoh Chalobah del Chelsea per la difesa e Curtis Jones del Liverpool a centrocampo. I rispettivi club partono da una valutazione di 35 milioni di euro., L'Inter riflette sulle prossime mosse, forte di aver sistemato la porta con un colpo in saldo (Provedel a 3 milioni) e dopo aver chiuso per l'esterno a metà della cifra necessaria per portare in nerazzurro Palestra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Priorità Chalobah e Jones per l'Inter: stessa valutazione, tempi di trattativa diversi

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