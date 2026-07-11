Precipita aereo | tutti morti Tragedia devastante

Un aereo di piccole dimensioni è precipitato nelle acque vicino a North Andros, nelle Bahamas, causando la morte di tutte le 10 persone a bordo, tra cui 9 passeggeri e il pilota. L’incidente è avvenuto durante le celebrazioni della festa nazionale dell’arcipelago. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini.

Una tragedia aerea ha colpito le Bahamas in una giornata simbolica per l’arcipelago, segnando con il lutto le celebrazioni per la festa nazionale. Un velivolo di piccole dimensioni è precipitato nelle acque nei pressi di North Andros, provocando la morte di 10 persone: 9 passeggeri e il pilota. Secondo quanto comunicato dalle autorità, l’impatto non ha lasciato superstiti. In seguito all’incidente, il governo bahamense ha disposto la sospensione temporanea dei voli della compagnia Flamingo Air, che operava la tratta coinvolta. La decisione include il blocco preventivo dell’intera flotta, in attesa del completamento di controlli tecnici approfonditi sugli aeromobili e sulla documentazione operativa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Incidente aereo Kentucky, il motore si stacca durante il decollo del volo cargo

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