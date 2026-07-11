Porcari il primo cittadino Leonardo Fornaciari | Il sindaco? E un' come il pronto soccorso Deve essere sempre disponibile

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Porcari ha affermato che il ruolo di primo cittadino richiede disponibilità costante, paragonandolo a un pronto soccorso. Ha spiegato che il suo telefono suona in qualsiasi momento e che è corretto rispondere, poiché ogni chiamata rappresenta un’esigenza da parte di un cittadino.

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"Il mio telefono? Squilla a tutte le ore, ma è giusto rispondere. Quando un cittadino chiama significa che ha una esigenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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