Politica estera | non un dossier qualunque ma oggi fondativo in ogni coalizione

Oggi la politica estera si configura come elemento fondamentale per ogni coalizione, più di altri dossier. Alcuni ritengono che non rappresenti un collante, ma un campo di discussione interno in cui ogni partito difende le proprie posizioni. Successivamente, si cerca di trovare una sintesi al livello di governo. La questione è aperta e non ci sono ancora decisioni definitive su come verrà gestita all’interno delle alleanze politiche.

C’è chi legittimamente pensa che la politica estera non sia e non sarà il collante di nessuna coalizione, ma terreno di discussione interna, in cui ogni partito dovrà cercare di far valere la propria posizione e trovare poi una sintesi al Governo. Viene detto partendo dal presupposto che il centrodestra lo ha fatto in questi anni e che quindi lo potrà fare anche il centrosinistra. Capisco il ragionamento, ma non concordo e vorrei qui spiegarlo in modo chiaro. Per me, vista la natura di questo nostro tempo, la linea di Politica estera è fondamentale e primaria — non un dossier tra gli altri da negoziare internamente alle coalizioni. Il punto... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Meloni Inarrestabile: Sondaggi Schiaccianti, Opposizioni in Crisi Totale

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Doppio imbarazzo, per lui e per lei. Gentile presidente Meloni, ma proprio non sospettava che costruire un’intera politica estera su queste pose adoranti, non potesse ritorcersi contro il Paese? L’Italia ha bisogno di una nuova presidente con la schiena dritta. x.com

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