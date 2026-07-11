Sono pronti 378 documenti per dirigenti, DSGA e segreterie scolastiche relativi a PNRR e Programmi nazionali. La gestione dei finanziamenti richiede un impegno costante per le scuole e gli uffici amministrativi.

La gestione dei finanziamenti PNRR e dei Programmi nazionali continua a rappresentare una delle attività più impegnative per scuole, segreterie e uffici amministrativi. Tra avvisi, incarichi, procedure di selezione, rendicontazioni e adempimenti documentali, il rischio di errori e rallentamenti è sempre dietro l’angolo. Complessivamente sono disponibili 378 documenti operativi, suddivisi tra i diversi programmi e avvisi ministeriali. Si tratta di una delle raccolte documentali più ampie attualmente disponibili per il settore scolastico. Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: PNRR e Programmi nazionali, 378 documenti pronti all'uso per dirigenti, DSGA e segreterie scolastiche; Scuole connesse, appello delle Regioni al Governo: Garantire continuità nel post PNRR; L’altra faccia della medaglia Pnrr; I traguardi del PNRR: il bilancio dopo la scadenza di giugno.

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