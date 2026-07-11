Perché Peppino Di Capri e Roberta si lasciarono | i retroscena sul loro divorzio

Peppino Di Capri e Roberta Stoppa si separarono a causa di una crisi nel loro matrimonio e del fatto che l’artista aveva iniziato una relazione con un’altra donna. La coppia era sposata per diversi anni prima del divorzio. Dopo la separazione, Di Capri si risposò con Giuliana Gagliardi. La rottura con Stoppa avvenne prima del secondo matrimonio e fu motivata dalla fine di un rapporto stabile e dalla nascita di nuovi sentimenti.

Peppino Di Capri è stato sposato due volte, la prima con Roberta Stoppa e la seconda con Giuliana Gagliardi. Di Capri e Stoppa si lasciarono perché il loro rapporto entrò in crisi e anche perché Peppino conobbe Giuliana. Nel 1970, tra il cantante e Roberta vi fu un breve riavvicinamento durante il quale concepirono un figlio, Igor, ma quando lei comunicò a Peppino di essere incinta, lui le confessò di essere innamorato della Gagliardi e la moglie se ne andò, dopo nove anni di matrimonio. Di recente Roberta ha spiegato quali furono i motivi che incrinarono il loro rapporto. Peppino Di Capri e Roberta Stoppa nel giorno del matrimonio In... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Peppino di Capri - Roberta live in Athens 1968

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