Luisa Ieluzzi e Paride Saccoia sono stati coinvolti in una disputa legale riguardante l’affidamento della loro bambina di un anno e mezzo. I due, rispettivamente di 34 e 37 anni, hanno anche una relazione di lunga data. La bambina porta il nome della bisnonna materna. La vicenda riguarda questioni di tutela e diritti familiari, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla natura del procedimento.

Luisa Ieluzzi ha 34 anni, Paride Saccoia ne ha 37 e hanno una bimba che ha un anno e mezzo. Il nome che hanno scelto per lei è tecnicamente quello della bisnonna materna. Ma in realtà Paride ha sempre desiderato — sull’onda lunga delle suggestioni omeriche e dei miti greci — che la sua piccola si chiamasse Elena. Luisa è una ballerina, una delle étoile del teatro San Carlo. Lui, commercialista, è stato per anni uno sportivo professionista, capitano della squadra di pallanuoto del Posillipo. Si conoscono nel 2015 per le virtuose coincidenze che i social a volte offrono. Paride incrocia il profilo della giovane ballerina su Instagram e ne resta affascinato. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Paride Saccoia e Luisa Ieluzzi: l’étoile, il pallanuotista e la questione omerica

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