PALINSESTI 19-25 LUGLIO 2026 | FINALE MONDIALI IL NUOVO REX IL GIOVANE MONTALBANO

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 19 al 25 luglio 2026. Rai1 D: Mondiali di Calcio (21:00) finale 1^ e 2^ posto L: Il Giovane Montalbano R M: TIM Summer Hits (34) M: Il Diritto di Contare G: DOC: Nelle Tue Mani 3 (28) R V: TIM Summer Hits (44) S: Festival del Circo di Montecarlo R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: Temptation Island (58) M: Delibal: Dolce Veleno 1ªTv M: G: Battiti Live (45) V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin 8 (810) R dal 2007, ore 20:35 – L’Eredità Summer il 2007 e il 2107, ore 23:25 – Porta a Porta Dal 2207, ore 00:00 – Noos: Viaggi Nella Natura nessuna segnalazione Rai2 D: Elsbeth 1ªTv L:... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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PALINSESTI 28 GIUGNO-4 LUGLIO 2026: I MONDIALI, IL POMERIGGIO A TUTTO SOAPDal 28 giugno al 4 luglio 2026, i palinsesti di diverse emittenti includono la trasmissione in diretta dei Mondiali di calcio, con Rai1 alle 21:00.

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