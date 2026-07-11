Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Sabato 11 luglio 2026
Per i nati sotto il segno della Bilancia, oggi si segnala un aumento di energia che può favorire decisioni importanti. Lo Scorpione potrebbe sentirsi più concentrato sul lavoro, con possibile aumento di impegni. Il Sagittario potrebbe affrontare qualche ostacolo, mentre il Capricorno potrebbe ricevere notizie che riguardano questioni pratiche. Per l’Acquario si prevedono momenti di riflessione, mentre i Pesci potrebbero ricevere conferme su progetti in corso.
Oroscopo Paolo Fox oggi Sabato 11 luglio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 11 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, Venere rende il vostro cielo particolarmente armonioso. 🔗 Leggi su Tpi.it
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L'oroscopo di Paolo Fox - I Fatti Vostri 11/05/2026
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