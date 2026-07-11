Oriali ha deciso di lasciare la collaborazione con l’allenatore, con cui lavorava da 12 anni, e ha accettato un ruolo con la nazionale guidata da un altro allenatore. La loro collaborazione si è conclusa, segnando la fine di un rapporto durato più di un decennio. La notizia arriva dopo che l’allenatore ha scelto di lavorare con un nuovo staff, lasciando il precedente. La separazione tra i due mette fine a un legame professionale durato più di un decennio.

E se si separano anche loro due, noi non crediamo più a niente: sembravano uniti da un fil rouge, dove stava uno c’era anche l’altro, ed ecco che ora la premiata coppia Conte-Oriali sembra a un passo dallo scindersi. Eh sì, il salentino si è defilato dalla corsa per la panchina della Nazionale. Le pretese economiche erano probabilmente troppo esose, nonostante le sponsorizzazioni di Marotta, ed ora Mancini è sulla retta finale, a un passo dal traguardo. Con lui c’è Gabriele Oriali con sé. Il punto di Alberto Abbate sul Messaggero. Nazionale, sfuma Conte ma non Oriali. “L a grande sorpresa è che nel gruppo che dovrà riportare l’Italia ai... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Oriali si separa da Conte dopo 12 anni: ha detto sì alla Nazionale con Mancini

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