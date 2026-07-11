Il Milan lavora per rafforzare la rosa con un trequartista, dopo aver acquistato Ramos e Gila. La società punta a consegnare il giocatore a Ruben Amorim, con un ruolo di primo piano. La trattativa è in corso, ma ancora nessun annuncio ufficiale. La squadra intende migliorare la qualità del reparto offensivo e creare una rosa più competitiva. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui nomi dei potenziali acquisti.

Il Milan continua con il suo lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Ruben Amorim: dopo gli arrivi di Ramos in attacco e Gila in difesa, il club dovrebbe cercare un trequartista da consegnare all'allenatore portoghese. Chi è totalmente al centro del nuovo progetto rossonero è il patron Gerry Cardinale, sceso in campo in prima persona. promowebappEcco il parere del giornalista Franco Ordine dal suo pezzo per Il Corriere dello Sport: "Abbiamo capito che Cardinale ha scelto di recitare la figura del deus ex machina del Milan a tempo pieno quando ha addirittura telefonato a Liberali esponente del vivaio lasciato partire a zero l’estate scorsa per provare a convincerlo a non farsi tentare dal Como e a tornare alla casa madre rossonera". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ordine su Cardinale: "Deus ex machina del Milan a tempo pieno. Ruolo di primissimo piano"

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