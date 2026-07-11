Ordine su Cardinale | Deus ex machina del Milan a tempo pieno Ruolo di primissimo piano

Da pianetamilan.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan lavora per rafforzare la rosa con un trequartista, dopo aver acquistato Ramos e Gila. La società punta a consegnare il giocatore a Ruben Amorim, con un ruolo di primo piano. La trattativa è in corso, ma ancora nessun annuncio ufficiale. La squadra intende migliorare la qualità del reparto offensivo e creare una rosa più competitiva. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui nomi dei potenziali acquisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Milan continua con il suo lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Ruben Amorim: dopo gli arrivi di Ramos in attacco e Gila in difesa, il club dovrebbe cercare un trequartista da consegnare all'allenatore portoghese. Chi è totalmente al centro del nuovo progetto rossonero è il patron Gerry Cardinale, sceso in campo in prima persona. promowebappEcco il parere del giornalista Franco Ordine dal suo pezzo per Il Corriere dello Sport: "Abbiamo capito che Cardinale ha scelto di recitare la figura del deus ex machina del Milan a tempo pieno quando ha addirittura telefonato a Liberali esponente del vivaio lasciato partire a zero l’estate scorsa per provare a convincerlo a non farsi tentare dal Como e a tornare alla casa madre rossonera". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

ordine su cardinale deus ex machina del milan a tempo pieno ruolo di primissimo piano
© Pianetamilan.it - Ordine su Cardinale: "Deus ex machina del Milan a tempo pieno. Ruolo di primissimo piano"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ordine su Cardinale: "Metodo contrario. Gravissimo danno d’immagine arrecato al Milan"Il Milan resta senza un dirigente e senza un allenatore a quasi tre settimane dalla decisione di Gerry Cardinale di intervenire nel club il 25 maggio.

Svelato il vero ruolo di Ibrahimovi? nel Milan: le cifre del contratto stipulato con CardinaleIl contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan prevede un impegno di circa 2 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati a obiettivi sportivi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web