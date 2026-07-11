orbetello pronto a diventare pienamente operativo il parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna

Notizia in breve

Il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello sarà presto operativo. La Regione Toscana ha approvato l’8 luglio le modifiche alla legge regionale 27 del 2025, aggiornandola per adattarla alle nuove esigenze di gestione e tutela dell’area. La modifica riguarda specifiche disposizioni legislative che regolano l’istituzione e il funzionamento del parco, con l’obiettivo di favorire la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile della zona.