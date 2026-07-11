Orbetello pronto a diventare pienamente operativo il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna
Il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello sarà presto operativo. La Regione Toscana ha approvato l’8 luglio le modifiche alla legge regionale 27 del 2025, aggiornandola per adattarla alle nuove esigenze di gestione e tutela dell’area. La modifica riguarda specifiche disposizioni legislative che regolano l’istituzione e il funzionamento del parco, con l’obiettivo di favorire la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile della zona.
ORBETELLO – La Regione Toscana ha approvato l’8 luglio le modifiche alla legge regionale 27 del 2025 per rispondere all’esigenza di adeguarne le disposizioni allo statuto del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, in provincia di Grosseto, e con l’intento di metter fine ad ogni contenzioso pendente alla Corte Costituzionale ed assicurare così l’operatività ad un organismo previsto da una legge già in vigore. L’intento comune al fine di salvaguardare lo straordinario ambiente lagunare è quello di conferire al Consorzio tutti gli strumenti per poter assicurare una gestione efficace della laguna, attivare le necessarie iniziative di monitoraggio ambientale e adottare gli interventi più adatti a scongiurare fenomeni di deterioramento dell’habitat naturale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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