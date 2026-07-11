Roma ha elaborato un piano per affrontare le ondate di calore, con l'obiettivo di ridurre gli effetti sulla salute pubblica e migliorare la vivibilità degli spazi urbani. La strategia include misure specifiche per limitare l'impatto delle alte temperature sui cittadini, anche attraverso interventi strutturali e di gestione degli spazi pubblici. L'iniziativa mira a garantire maggior comfort e sicurezza durante i periodi di caldo intenso.

La Capitale ha studiato una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini e per garantire la vivibilità degli spazi della città. Il piano è composto da 10 linee di azione accompagnate da 30 misure e propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento, rifugi climatici. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini

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