Once Human arriva su PS5 e Xbox Series | data prezzo gioco tra piattaforme e novità della versione console

Il gioco di sopravvivenza gratuito arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series XS il 25 agosto 2026. La versione console includerà nuove funzionalità e miglioramenti rispetto a quella PC. Il titolo si ambienta in un mondo post-apocalittico con creature deformi, risorse da raccogliere, basi da costruire e minacce soprannaturali. La data di uscita è stata annunciata da Starry Studio e NetEase Games.

Once Human ha finalmente una data per console. Il gioco di sopravvivenza gratuito di Starry Studio e NetEase Games arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series XS il 25 agosto 2026, portando anche su console il suo mondo post-apocalittico pieno di creature deformi, risorse da raccogliere, basi da costruire e minacce soprannaturali. Il lancio su console non sarà una semplice conversione. La nuova versione introdurrà anche la visuale in prima persona, una funzione molto richiesta che sarà disponibile insieme all’arrivo su PS5 e Xbox. Restano inoltre confermati il gioco tra piattaforme e la progressione condivisa, così da permettere ai giocatori di continuare l’avventura anche cambiando dispositivo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Once Human PS5 Pro vs Xbox Series X Comparison

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