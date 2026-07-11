Il Parlamento europeo ha approvato i negoziati con il Consiglio sulla proposta di un euro digitale. La nuova moneta consentirà pagamenti sicuri nei negozi e online, anche senza connessione internet. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da fornitori esterni all'Unione Europea. La banca centrale prevede che l’euro digitale possa essere utilizzato come metodo di pagamento alternativo e più sicuro rispetto alle monete tradizionali. La proposta ora passerà alle fasi successive di approvazione.

Il Parlamento europeo nelle scorse ore ha appoggiato i colloqui con il Consiglio su una proposta per un euro digitale che offrirebbe ai cittadini un modo sicuro per ridurre la dipendenza da fornitori extra-Ue. Con 416 voti a favore, 169 contrari e 22 astensioni per la creazione di un euro digitale, e con l’approvazione per alzata di mano per i fornitori di servizi di pagamento non in euro, il Parlamento ha approvato il passaggio alla fase successiva del processo legislativo. – Notizie.com I gruppi politici Pfe, Ecr ed Esn avevano contestato le decisioni del 23 giugno 2026 della Commissione Affari economici e monetari di avviare colloqui interistituzionali sulla creazione dell’euro digitale e sulla fornitura di servizi in euro digitale da parte di fornitori di servizi di pagamento costituiti in Stati membri la cui valuta non è l’euro. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Nuovo via libera all’euro digitale: come funzionerà la nuova moneta della Bce per pagare nei negozi e online anche senza internet

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Parlamento UE: via libera a controllo chat e euro digitale ma il popolo ottiene 2 risultati positivi

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