Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 webinar

Sono stati annunciati tre webinar dedicati alla progettazione del curricolo per il primo ciclo nel 2026. Il percorso prevede non solo una presentazione delle norme, ma anche un approfondimento su come trasformare le Indicazioni in scelte curricolari pratiche, sostenibili e condivise. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per l’implementazione del documento, senza limitarsi a aspetti teorici o normativi. La serie di incontri si rivolge a chi si occupa di pianificazione educativa e sviluppo curricolare.

Il percorso non si limiterà a una presentazione normativa del documento, ma proporrà una chiave di lavoro concreta: trasformare le Indicazioni in scelte curricolari sostenibili, leggibili e condivise. Saranno approfonditi i temi delle conoscenze essenziali, dei nuclei fondanti, della verticalità, della valutazione, della collegialità professionale, dell’integrazione del digitale, dell’intelligenza artificiale, delle STEM e della cittadinanza attiva. I tre incontri avranno un taglio teorico-operativo: ogni lezione alternerà inquadramento culturale, esempi, criteri di progettazione e strumenti di lavoro utilizzabili nelle scuole. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nuove Indicazioni per il curricolo nel Primo ciclo 2025

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