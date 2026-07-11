La musica di qualità in location straordinarie, veri monumenti. Nasce " InCanto in villa " a Capannori, un nuovo progetto culturale che intende coniugare eventi musicali di alto livello con il fascino senza tempo delle ville storiche del territorio che si svolgerà il 12 e il 16 luglio a villa Torrigiani e a Villa Mazzarosa. Protagoniste della rassegna, insieme alle due ville storiche, sono La Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ di Segromigno in Monte e la Filarmonica ‘Gaetano Luporini’ di San Gennaro che vantano una consolidata tradizione concertistica e non sono nuove alla realizzazione di produzioni di grande qualità. Da sempre le loro proposte artistiche si distinguono per l’eccellenza degli interpreti, l’accurata progettazione dei programmi musicali e l’attenzione rivolta al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Note e patrimonio artistico. Con la musica e la bellezza nasce “InCanto in Villa“

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

3-San Pellegrino in Fiore tra fiori e musica-Viterbo 2026

Notizie e thread social correlati

La musica saluta il solstizio d’estate. Una domenica di note e bellezzaUna domenica di musica ha invaso le strade e gli spazi pubblici della città, con cori, strumenti e performance artistiche che si sono susseguite in...

Leggi anche: In viaggio tra le note e la bellezza. Amici della Musica, che stagione! I concerti a Perugia e Solomeo

Temi più discussi: Note e patrimonio artistico. Con la musica e la bellezza nasce InCanto in Villa; Il Suono dell’Arte; Note e calici d'arte: grande successo per il primo evento del festival organizzato da Italia Nostra Lecce; Maurizio Seracini racconta il futuro della diagnostica artistica tra scienza e beni culturali.

10/7/26. Sagra del Pesce, non solo buon cibo e valorizzazione dell’identità cittadina. Chioggia apre le porte (di sera) del suo patrimonio artistico e culturale, in particolare le strutture museali del Polo culturale diocesano (v. anche note di assessore e sindaco i x.com

Note e patrimonio artistico. Con la musica e la bellezza nasce InCanto in VillaAl via da Villa Torrigiani la nuova rassegna ideata dal Comune di Capannori. Protagoniste la Filarmonica ‘Puccini’ di Segromigno e la ‘Luporini’ di San Gennaro. lanazione.it

Warhammer: The Old World Battle March – Note del designer reddit

Tutela del patrimonio storico-artistico: giustificata restrizione dei serviziLa sentenza emarginata in epigrafe si connota per aver offerto un contributo chiaro e preciso, redatto con fulgida prosa, sulla spinosa tematica dell’indebito utilizzo, da parte di un soggetto privato ... diritto.it