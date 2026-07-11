Non solo Beatrice Da Diana Pifferi a Samuele Lorenzi e Loris Stival | le storie dei bambini che hanno sconvolto la cronaca italiana

Il 9 febbraio 2026, una bambina di due anni è stata trovata senza vita nel suo letto a Bordighera. La morte di Beatrice ha attirato l’attenzione pubblica e avviato indagini giudiziarie. Altre storie di bambini coinvolti in episodi di cronaca hanno suscitato scalpore, tra cui quella di una bimba morta a cinque mesi e di altri minori coinvolti in procedimenti legali. Questi casi sono stati oggetto di approfondimenti da parte delle autorità e dei media italiani.

Beatrice aveva due anni quando, il 9 febbraio 2026, è stata trovata senza vita nel suo lettino a Bordighera. A cinque mesi dalla morte, gli esiti dell’autopsia restituiscono un quadro ancora più drammatico, la bambina era malnutrita da almeno un anno, presentava lesioni ed emorragie in diverse parti del corpo e nei polmoni sarebbe stata rilevata una quantità di nicotina non compatibile, secondo quanto riportato, con la sola esposizione al fumo passivo. Tra gli elementi acquisiti durante le indagini c’è anche un video in cui la piccola viene costretta a fumare una canna mentre gli adulti presenti la deridono. Due elementi distinti, da una parte la nicotina rilevata dagli esami, dall’altra il filmato finito agli atti dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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