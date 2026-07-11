Non dimenticherò mai queste due settimane

Linda Noskova ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam a Wimbledon, battendo in finale la connazionale Karolina Muchova. Dopo la partita, si è lasciata andare alle emozioni, dichiarando di non dimenticare mai queste due settimane.

2026-07-11 20:52:00 Breaking news: Linda Noskova non è riuscita a contenere le sue emozioni dopo aver vinto il suo primo titolo del Grande Slam vincendo sulla connazionale Karolina Muchova nella finale di Wimbledon. La Noskova si è ripresa dopo aver sprecato cinque match point nel secondo set e ha suggellato la vittoria nella sua prima finale del Grande Slam, trionfando per 6-2 5-7 6-3. Conquistando il titolo, Noskova è diventata la terza ceca a vincere il titolo di singolare femminile negli ultimi quattro anni. La sua vittoria è arrivata due anni dopo che la madre di Noskova aveva perso la battaglia contro il cancro alla vigilia dei campionati del 2024. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Una settimana che non dimenticherò mai

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