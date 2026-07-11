Venti anni fa, Nissan Qashqai ha contribuito a rendere popolare il segmento dei crossover in Europa, grazie al suo design e al comfort. Oggi, il modello continua a essere uno dei più venduti nel settore, mantenendo una posizione di rilievo tra le auto di medie dimensioni a ruote alte. La vettura si distingue per l’estetica curata e le caratteristiche di bordo, consolidando il suo ruolo di leader nel mercato dei veicoli per privati.

di Francesco Forni Sempre sulla breccia, Nissan Qashqai venti anni fa rese popolare il concetto di crossover, auto media a ruote alte, in Europa. Da allora si posiziona ai vertici delle classifiche dei privati grazie alla estetica indovinata ed al comfort di bordo. La nuova serie incrementa la qualità complessiva e introduce una profonda revisione meccanica. L’abitacolo propone materiali curati e ampi spazi per i passeggeri, garantendo un volume utile per i bagagli compreso tra 455 e 504 litri. I tecnici riducono la rumorosità di 5.6 dB per allineare l’insonorizzazione ai veicoli elettrici. La connettività si evolve con lo schermo centrale da 12,3 pollici abbinato ai servizi integrati del colosso Google. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nissan Qashqai. Il re dei crossover rilancia la sfida verso il futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Macomer, Nissan Qashqai fuori strada: tre giovani feriti e soccorso aereo

Leggi anche: Lynk & Co 07 GT in Europa nel 2027: la station wagon PHEV che sfida il mercato dei crossover

Si parla di: Nissan Qashqai. Il re dei crossover rilancia la sfida verso il futuro.

Nissan Qashqai. Il re dei crossover rilancia la sfida verso il futurodi Francesco Forni Sempre sulla breccia, Nissan Qashqai venti anni fa rese popolare il concetto di crossover, auto media a ... quotidiano.net

Nissan Qashqai 2025: anticipazioni sul restyling che sarà svelato il 17 aprile [VIDEO TEASER]Il nuovo Nissan Qashqai, che sarà svelato in anteprima il 17 aprile, mostra una serie di anticipazioni su come il restyling ha aggiornato esterni ed interni del SUV. A tre anni dal lancio della terza ... motorionline.com