Un esperto ha riferito che il veleno di vespe, api, calabroni e ragni può essere tossico, ma nella maggior parte dei casi le punture causano solo reazioni locali. In particolare, le punture di vespe possono contenere veleno tossico, anche se di solito non comportano rischi gravi. La presenza di un nido di vespe in una casa è stata segnalata, ma non sono stati registrati incidenti di grave entità.

Api, vespe, calabroni, ragni e vedove nere possono provocare reazioni di diversa gravità, anche se nella maggior parte dei casi le punture si risolvono con disturbi locali. Davide Lonati, medico tossicologo del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia e socio della Società italiana di tossicologia (Sitox) mette in guardia sui rischi delle punture di insetto dopo l’episodio delle vespe germaniche che hanno costruito un nido con circa duemila esemplari nella casa di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma era stato costretto a richiedere l’aiuto di un esperto disinfestatore Daniel Palmieri e l’episodio ha riportato l'attenzione sui rischi legati agli insetti e agli altri piccoli animali velenosi che, con l'arrivo dell'estate, si incontrano più facilmente. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nido di vespe a casa Totti, l'esperto: «Veleno tossico, ma la maggior parte delle punture non è grave»

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