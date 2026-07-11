Il Consiglio di Stato ha stabilito che all’interno di un capannone si possono svolgere riunioni associative, ma non funzioni religiose. La decisione si riferisce a un contenzioso tra il Comune e una congregazione cristiana. La sentenza riguarda un’area utilizzata per incontri di carattere religioso, ma senza autorizzazione come luogo di culto. La decisione è stata pubblicata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato.

Sì alle riunioni associative, no al luogo di culto. Si può riassumere così la decisione della quarta sezione del Consiglio di Stato, che ha pubblicato la sentenza sul lungo contenzioso tra il Comune di Codogno e la “ Congregazione Cristiana in Italia - Area Nord ”. I giudici di Palazzo Spada hanno accolto solo parzialmente il ricorso dell’Amministrazione comunale, riformando in parte la precedente pronuncia del Tar della Lombardia. Una scelta salomonica che stabilisce un confine netto tra l’uso privato o culturale di un immobile e l’apertura di un vero e proprio tempio pubblico. La vicenda era nata nel 2023, quando il Comune aveva diffidato la Congregazione, ordinando lo stop a ogni pratica religiosa nel capannone di via Terracini al polo Mirandolina e la rimozione di scritte o insegne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Nel capannone sì alle riunioni senza preghiere"

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